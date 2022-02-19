Осужденную журналистку «Белсата» Катерину Андрееву перевели из колонии в СИЗО в связи с «процессуальными действиями»

Журналистку телеканала «Белсат», осужденную на 2 года лишения свободы, перевели из гомельской колонии в СИЗО. Об этом сообщил каналу ее муж Игорь Ильяш.
«Да, действительно, Кати нет в исправительной колонии — с 10 февраля она находится в СИЗО №3 Гомеля. Я не распространял эту информацию, потому что надеялся сначала что-то узнать по существу, разобраться, что происходит. Но все напрасно. На сегодняшний день я знаю только, что ее перевели в СИЗО в связи с какими-то "процессуальными действиями"», — рассказал Ильяш.
Игорь Ильяш не знает, в рамках какого дела и какие процессуальные действия проводят с Андреевой. По его словам, адвокатка журналистки находится «под жесткой подпиской о неразглашении и ей абсолютно ничего не разрешают» ему сообщить.
18 февраля 2021 года судья Наталья Бугук в суде Фрунзенского района Минска признала журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.
По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет