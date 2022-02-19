Осужденную журналистку «Белсата» Катерину Андрееву перевели из колонии в СИЗО в связи с «процессуальными действиями»

Журналистку телеканала «Белсат», осужденную на 2 года лишения свободы, перевели из гомельской колонии в СИЗО. Об этом сообщил каналу ее муж Игорь Ильяш.

«Да, действительно, Кати нет в исправительной колонии — с 10 февраля она находится в СИЗО №3 Гомеля. Я не распространял эту информацию, потому что надеялся сначала что-то узнать по существу, разобраться, что происходит. Но все напрасно. На сегодняшний день я знаю только, что ее перевели в СИЗО в связи с какими-то "процессуальными действиями"», — рассказал Ильяш.

Игорь Ильяш не знает, в рамках какого дела и какие процессуальные действия проводят с Андреевой. По его словам, адвокатка журналистки находится «под жесткой подпиской о неразглашении и ей абсолютно ничего не разрешают» ему сообщить.

18 февраля 2021 года судья Наталья Бугук в суде Фрунзенского района Минска признала журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».