В Калинковичах задержали активиста Александра Елисеева

Утром 19 В Калинковичах задержали члена Объединенной гражданской партии Александра Елисеева, сообщает «Палеская Вясна».

Домой к Елисееву приехал начальник ООПП Калинковичского РОВД Станислав Расошко и сообщил, что против активиста возбудили дело об административном правнонарушении. Он добавил, что Елисееву нужно «проехать в РОВД», пишут правозащитники. По их информации, о статье, по которой возбудили дело, Расошко ничего не сказал. Из РОВД активист не вышел, пишет «Палеская Вясна».

Как сообщают правозащитники, 17 февраля Елисеев участвовал в диалоговой площадке о референдуме. Телеграм-канал «Флагшток» называет активиста «аккредитованным наблюдателем».