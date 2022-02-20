Задержали преподавательницу журфака БГУ Анну Курейчик

В списке задержанных, который ведут волонтеры, появилось ФИО экс-замдекана факультета журналистики БГУ Анны Курейчик.
Судя по информации телеграм-канала, ее задержали в пятницу и отвезли в Центральное РУВД Минска. По какой статье задержали Курейчик и где она находится сейчас, неизвестно.
Телеграм-канал «Журфак без цэнзуры» со ссылкой на читателя сообщил, что преподавательница находилась на больничном. Эту информацию коллега преподавательницы подтвердил изданию «Наша Ніва».
— Она была на больничном, за ней пришли домой, — рассказал он изданию.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет