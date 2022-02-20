Силовики задержали бывшую преподавательницу ФФСН БГУ Татьяну Синицу

О задержании бывшей преподавательницы факультета философии и социальных наук БГУ первым сообщил «Вольный профсоюз БГУ» в своем телеграм-канале.

Информацию о задержании Синицы «Медиазоне» подтвердил ее муж Станислав Синица. Он уточнил, что преподавательницу задержали в субботу.

«В субботу утром мне позвонила Таня и сообщила, что домой пришли крепкие мужчины и для профилактической беседы приглашают ее в РУВД. Теперь она на Окрестина», — рассказал он и добавил, что не знает, по какой статье задержали жену.

Татьяну Синицу задерживали в ноябре 2020 года, тогда она получила штраф в размере 810 рублей. По словам сына преподавательницы Ильи, 10 декабря 2021 года ее уволили из БГУ за «многократное нарушение дисциплины».