Силовики задержали бывшую преподавательницу ФФСН БГУ Татьяну Синицу
Силовики задержали бывшую преподавательницу ФФСН БГУ Татьяну Синицу
20 февраля 2022, 15:09
 
 
 
 
 

О задержании бывшей преподавательницы факультета философии и социальных наук БГУ первым сообщил «Вольный профсоюз БГУ» в своем телеграм-канале.

Информацию о задержании Синицы «Медиазоне» подтвердил ее муж Станислав Синица. Он уточнил, что преподавательницу задержали в субботу.

«В субботу утром мне позвонила Таня и сообщила, что домой пришли крепкие мужчины и для профилактической беседы приглашают ее в РУВД. Теперь она на Окрестина», — рассказал он и добавил, что не знает, по какой статье задержали жену.

Татьяну Синицу задерживали в ноябре 2020 года, тогда она получила штраф в размере 810 рублей. По словам сына преподавательницы Ильи, 10 декабря 2021 года ее уволили из БГУ за «многократное нарушение дисциплины».

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей