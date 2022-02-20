КГБ рассказал о задержании групп людей, которые «планировали срыв референдума»

В сюжете ОНТ КГБ отчитался о задержании групп людей, которые «планировали срыв референдума» по изменениям и дополнениям в Конституцию.

ОНТ рассказал, что задержанные «призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им».

В сюжете показали текст писем, которые «участники групп отправляли от имени милиционеров и судей»:

«Учителя! Считайте голоса на референдуме честно. Если будет иначе, то бойтесь! Мы к вам придем и спросим!»

Согласно телеканалу, в листовках были «прямые угрозы и указания на то, что известны их адреса».

— КГБ продолжаются мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, предпринимающих попытки оказания незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, — рассказал замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Ранее МВД сообщало о том, что в Беларуси возбудили девять уголовных дел, связанных с предстоящим конституционным референдумом.