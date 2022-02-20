Телеканал ОНТ показал задержанных по делам о рассылке писем с угрозами членам участковых комиссий

Государственный телеканал ОНТ в сюжете «Письма несчастья» показал несколько задержанных за рассылку писем с угрозами членам участковых комиссий на референдуме о поправках в Конституцию.

Всего по уголовным делам за отправку таких писем задержаны 10 человек, рассказал в эфире телеканала начальник отдела Центрального аппарата СК Сергей Кабакович. В сюжете ОНТ присутствуют семеро из них.

«Кому это надо? Группа отщепенцев, которую иначе называют "беглыми". Нынешняя их цель — срыв общереспубликанского референдума. Деятельность они ведут сразу по нескольким направлениям: издание листовок, призыв распечатать их и распространять в Беларуси, портить бюллетени для голосования, разнообразные флэшмобы протестного толка», — описывает ОНТ версию следствия.

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Как утверждает телеканал, членам участковых комиссий приходили как полноценные подробные письма с призывом не фальсифицировать голосование не референдуме, так и листовка с логотипом объединения «Супраціў», адресованная учителям. Авторы этих листовок призывают честно считать голоса на референдуме, а в противном случае бояться — «мы к вам придем и спросим!».

Первый из задержанных — брестский первокурсник Роман Карпук. Как утверждает ОНТ, за 50 отправленных писем ему заплатили 30 рублей, а к рассылке он привлек и свою мать — «она согласилась сыну помочь побыстрее выполнить задание из Вильнюса».

Еще один задержанный — директор минской бухгалтерской фирмы Михаил Хомицевич. Отправлять письма с угрозами он, по версии следствия, поручил своим подчиненным и студенту-практиканту. Сам студент со скрытым лицом и измененным голосом рассказал ОНТ, что «не мог знать, что находилось в письмах», а если бы знал их содержание, то отказался бы иметь с ними дело. Телеканал уверяет, что к сотрудникам фирмы, распространявшим письма, не зная, что в них написано, «претензий нет» и у них не будет «проблем с законом».

Сам же Хомицевич в сюжете рассказывает, что письма ему передал человек, которого он знает только под ником «Таксист», при этом он не знал, кому их отправляет.

Таксиста Николая Коробко телеканал называет одним из организаторов рассылок с угрозами. По версии следствия, он занимался тем, что развозил свертки писем и раздавал их для дальнейшего распространения. Силовики задержали Коробко на погранпереходе при попытке выехать в Польшу.

Еще двое задержанных — Вячеслав Дашкевич и Татьяна Заяц, их профессии не уточняются. Первый рассказывает, что неизвестный ему человек предложил письма, которые носили, по словам незнакомца, «информационный характер» и не содержали угроз. Дашкевич встретился с этим человеком трижды, каждый раз получив от него по 10 писем, которые затем передавал своей подруге Заяц.

Заяц же, как утверждает телеканал, отрицает сотрудничество с «координаторами из-за границы» как и свою причастность к вменяемому ей преступлению, однако часть неотправленных писем силовики обнаружили при ней.

«Ну я читала это письмо и мне кажется что там нет угроз, все написано очень корректно, без каких-либо оскорблений и без угроз. Там никто не говорит, что будут как-то расправляться с этими членами комиссий», — объясняет она в сюжете телеканала.

Еще одна задержанная в связи с рассылками — ведущая специалистка банка Екатерина Куприянова — также отрицает причастность к этим письмам.

Помимо задержанных в сюжете ОНТ показали также и человека, который, как утверждается, взял от неизвестных деньги за отправку писем с угрозами, а затем выбросил их.

«Я все обдумывал, взвешивал — стоит, не стоит? Потому что понимал, что эти письма, если где-то попадусь... Знал, что это такое дело — такие письма могу уже получать в местах столь отдаленных. Я этого побоялся. Деньги я оставлял себе, а саму продукцию я просто-напросто выкидывал», — рассказал он сотруднику ОНТ.