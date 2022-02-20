Срочник из Гродненского гарнизона получил смертельное ранение

19 февраля 19-летний военнослужащий срочной службы в одной из частей Гродненского гарнизона получил смертельное ранение, пишет СК.
В ведомстве отмечают, что трагедия произошла из-за «нарушения правил обращения с оружием».
О ранении срочника ранее сообщило Минобороны. В пресс-релизе было сказано, что военнослужащему оказывают медицинскую помощь; о его состоянии не сообщалось.
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