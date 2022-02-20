Россия и Беларусь продолжат «проверку сил совместного реагирования» из‑за «обострения ситуации на Донбассе»

Россия и Беларусь «в связи с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе» продолжат «проверку сил реагирования». Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин, подводя предварительные итоги российско-беларуских учений «Союзная решимость-2022».

Проверка «призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», добавил министр.

— Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам. Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь, — сказал Хренин.

— В Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне, — подытожил министр обороны.

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Учения «Союзная решимость-2022» прошли на территории Беларуси 10-20 февраля. Кроме беларуских военных в них участвовали подразделения Восточного военного округа России.