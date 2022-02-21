Следственный комитет возбудил уголовное дело об обороте наркотиков против уехавших из Беларуси активистов

СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотив в составе группы лиц (часть 3 статьи 328 УК) против нескольких активистов, которые уехали из Беларуси. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на Следственный комитет.

По утверждению начальника УСК по Минску Сергея Паско, расследуя уголовное дело о «массовых беспорядках» в 2020 году, следователи собрали доказательства в того, что «некоторые граждане Беларуси, находясь на территории Польши и Литвы, совершили действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их употреблением».

«В результате проведения дополнительных проверочных мероприятий столичными следователями получены доказательства, свидетельствующие о том, что граждане Беларуси Даниил Богданович, Ян Рудик, Валерия Занемонская, Марина Колб и иные лица в 2020-2021 годах, находясь на территории Литвы и Польши, систематически приобретали наркотические средства и психотропные вещества, в том числе особо опасные. Указанные лица перемещали и хранили их на территории названных государств, употребляли, а часть незаконно сбывали иным лицам, в том числе иностранным гражданам», — рассказал Паско.

Следственный комитет ссылается на статью 6 УК, в которой говорится, что граждане, совершившие преступления в другом государстве и не понесшие за это наказание, подлежат ответственности по беларускому закону, если их действия считаются преступлением там, где они их совершили.

«Согласно действующему уголовному законодательству Литвы и Польши, указанные действия признаются тяжкими преступлениями, как и на территории Беларуси», — утверждает Сергей Паско.