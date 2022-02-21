КГК утверждает, что установил данные тех, кто финансировал протесты через криптовалюту

Комитет госконтроля утверждает, что раскрыл данные граждан, которые переводили деньги в адрес фондов поддержки протестующих, а также тех, кто финансировал «незаконную протестную деятельность» через криптообменник.

По заявлению КГК, «незаконную деятельность по переводу и обмену криптовалют» осуществляли жители Минска и Евросоюза, в их отношении возбуждено уголовное дело. По какой статье возбуждено дело и сколько по нему проходит фигурантов, не уточняется.

Ведомство сообщает, что в 2020 и 2021 годах из-за границы протестующим переводились деньги в виде криптовалюты от инициативы BY_help и фонда «Страна для Жизни». «Поступавшие в криптовалюте средства обналичивались и использовались для выплаты жителям Минска, участвовавшим в незаконном протестном движении», — пишет КГК.

Силовики утверждают, что у них есть база данных «всех граждан и организаций (как нашей страны, так и иностранных государств), которые пользовались криптообменником для финансирования незаконного протестного движения». Против двух людей возбудили уголовное дело, они взяты под стражу, их фамилии в пресс-релизе не называются.

Также, по заявлению ведомства, установлены те, кто осуществлял денежные переводы в адрес фонда BYSOL, «Кибер-Партизан» и «Кибер-слив».

Основатель BY_help Алексей Леончик прокомментировал сообщение КГК в своем фейсбуке: «Нет, не вскрыл. И не вскроет. Но вы можете и дальше рыть землю носом, уважаемые друзья из СК/КГБ/КГК и прочего. <...> Вам никогда не перерезать схемы поставки наших денег».

Сооснователь BYSOL Андрей Стрижак в комментарии изданию Zerkalo сказал, что органы ранее уже заявляли о вскрытии криптообменника: «Почему они спустя несколько месяцев опять про него вспомнили и выдают за эксклюзив, непонятно. Возможно, таким образом они хотят подчеркнуть свою значимость. Тогда специально для них отмечу, что BYSOL в принципе не пользуется криптообменниками. С нашей стороны обеспечена полная безопасность пожертвователей».

27 октября 2021 года КГК отчитывался о пресечении «незаконной деятельности жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют» с помощью ресурса в интернете, через который «в 2020-2021 годах на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов».

Тогда ведомство сообщало о том, что против пятерых беларусов возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Задержаны ли они, комитет не уточнил. Ущерб государству КГК оценил на сумму более 8 млн рублей.