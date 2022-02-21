Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин в телеобращении сказал, что признает суверенитет самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Назревшеее решение: незамедлительно признать суверенинет ДНР и ЛНР», — произнес Путин в конце своей речи.

Он также обратился к Федеральному собранию с просьбой поддержать это решение и ратифицировать «договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками». «Два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия», — сказал он.

Всего речь Путина длилась чуть менее часа. Большая ее часть была посвящена взглядам президента на историю — в частности, он сказал, что «современная Украина была целиков и полностью создана Россией», а также предложил называть Украину не иначе как «Украиной имени Владимира Ленина».

Перед тем как принять решение, Путин провел заседание Совета безопасности. Он предложил его участникам высказать мнение по поводу признания независимости ДНР и ЛНР.

Путин подчеркивал, что заранее ни с кем из участников совещания не обсуждал этот вопрос: «Каждый из вас знает, я ни с кем заранее ничего не обсуждал, ваше мнение заранее не спрашивал, и то, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение безо всякой предварительной подготовки».

Подробнее о том, как шло заседание — в онлайне «Медиазоны».