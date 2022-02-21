ЕС добавил «Банк развития» и «Банк Дабрабыт» в санкционный список в отношении Беларуси

18 февраля Евросоюз расширил санкционный список в отношении Беларуси и добавил в него два юрлица: Банк развития и Банк Дабрабыт. Информация об этом указана в официальном журнале Европейского союза.

Новым документом ЕС изменил решение о введении санкций, принятое в июне 2021 года. Тогда под санкции попали «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк». Новым решением ЕС добавил в список «Банк развития» и «Банк Дабрабыт». Они не смогут привлекать займы сроком более 90 дней, а также проводить операции с ценными бумагами со сроком обращения более 90 дней.

Также документ дополняет решение о введении санкций понятиями «брокерские услуги», «государственная корпорация», «претензия» в контексте судебной претензии.

Кроме того, санкции расширены на техническую помощь или посреднические услуги касаемо товаров и технологий двойного назначения, а также прямое или косвенное финансирование их поставок. Ранее ЕС ввел запрет на их поставки.

За прошедшие полтора года Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Беларуси — в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне и декабре 2021 года. Всего в них вошли 183 человека, включая Александра Лукашенко, и 26 компаний, включая «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефть» и другие.