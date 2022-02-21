Суд арестовал отбывающего химию предпринимателя из Сморгони на 14 суток за подписку на телеграм‑канал
Суд арестовал отбывающего химию предпринимателя из Сморгони на 14 суток за подписку на телеграм‑канал
21 февраля 2022, 17:54
 
 
 
 
 

Суд арестовал предпринимателя Ромуальда Улана на 14 суток за подписку на телеграм‑канал, признанный экстремистскими материалами (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Его задержали неделей ранее в ИУОТ-17, где Улан отбывает химию. По информации правозащитников, у него конфисковали телефон, и после экспертизы завели протокол о распространении информации, включенной в список экстремистских материалов — за подписку на телеграм-канал.

Мужчина будет отбывать арест в гомельском ИВС.

В январе 2021 года суд приговорил Ромуальда Улана к 2,5 годам химии за клевету (статья 188 УК) на милиционеров. По версии обвинения, 55-летний Улан опубликовал в городском паблике во «Вконтакте» фотографии листовок, расклеенных по городу. Авторы указывали на них данные милиционеров, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

Ромуальд Улан в суде своей вины не признал. В сентябре, комментируя дело, он сказал, что «никакого отношения к этим листовкам не имеет».

Осужденный был основателем и главным редактором «Новой газеты Сморгони» — единственного зарегистрированного независимого издания на территории Сморгонского района. В 2003 году газета была закрыта усилиями местных властей. С тех пор Ромуальд Улан в качестве ИП оказывал услуги по печати.

     
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