Суд арестовал отбывающего химию предпринимателя из Сморгони на 14 суток за подписку на телеграм‑канал

Суд арестовал предпринимателя Ромуальда Улана на 14 суток за подписку на телеграм‑канал, признанный экстремистскими материалами (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Его задержали неделей ранее в ИУОТ-17, где Улан отбывает химию. По информации правозащитников, у него конфисковали телефон, и после экспертизы завели протокол о распространении информации, включенной в список экстремистских материалов — за подписку на телеграм-канал.

Мужчина будет отбывать арест в гомельском ИВС.

В январе 2021 года суд приговорил Ромуальда Улана к 2,5 годам химии за клевету (статья 188 УК) на милиционеров. По версии обвинения, 55-летний Улан опубликовал в городском паблике во «Вконтакте» фотографии листовок, расклеенных по городу. Авторы указывали на них данные милиционеров, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

Ромуальд Улан в суде своей вины не признал. В сентябре, комментируя дело, он сказал, что «никакого отношения к этим листовкам не имеет».

Осужденный был основателем и главным редактором «Новой газеты Сморгони» — единственного зарегистрированного независимого издания на территории Сморгонского района. В 2003 году газета была закрыта усилиями местных властей. С тех пор Ромуальд Улан в качестве ИП оказывал услуги по печати.