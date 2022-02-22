Zerkalo: основателей компании 21vek.by отпустили из СИЗО

Основатели компании 21vek.by Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев и начальник отдела закупок Сергей Стаюничев вышли из СИЗО; им изменили меру пресечения. Об этом сообщило издание Zerkalo со ссылкой на источники. Издание не уточняет, какую меру избрали сотрудникам компании.

22 июня 2021 года в офис компании 21vek.by силовики пришли с проверкой. Они задержали основателей компании Сергея Вайниловича, Павла Матусевича, Ивана Плюгачева и начальника отдела закупок Сергея Стаюничева. В тот же день силовики пришли в компании «Юркас» и «Модум».

25 июля в эфире гостелеканала рассказали, что руководителей компаний поместили в СИЗО КГБ и обвинили в уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК).

30 июля Александр Лукашенко назвал суммы ущерба, которые вменили сотрудникам нескольких компаний, в том числе 21vek.by. По его словам, сумма ущерба, причиненного сотрудниками 21vek.by, составила не менее 850 тысяч рублей. По мнению Лукашенко, руководители этих компаний «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».