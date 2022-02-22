«Наша Ніва»: экс‑прокурора Евгения Бабака будут судить по статьям о грубом нарушении порядка и разжигании вражды

Бывшего помощника прокурора Первомайского района Минска Евгения Бабака будут судить по часть 1 статьи 342 УК (грубое нарушение порядка) и части 1 статьи 130 УК (разжигание вражды), сообщает «Наша Ніва».

По информации издания, суд над Бабаком начнется 11 марта.

Об увольнении из прокуратуры Бабак рассказал «Нашай Нiве» еще 21 августа 2020 года: «Решение уйти из прокуратуры спело давно. Катализатором решения стали события 9-12 августа».

Экс-прокурора задержали утром 10 июня. Как рассказали родственники Бабака, он болел коронавирусом и оставался дома, когда с ним пропала связь. Его брат, приехавший проведать экс-прокурора, обнаружил сломанные двери и разгромленную квартиру.

Позже в МВД сообщили, что Бабака задержали сотрудники милиции. Его арестовали 11 июня на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага» (статья 24.23 КоАП). 25 июня стало известно, что Бабак получил еще 15 суток.

Как сообщал TUT.by, сокамерники экс-следователя рассказали, что новый протокол на него составили за информацию, которая была в его телефоне. По их словам, это был или репост или комментарий, или сохраненная картинка.

9 июля стало известно, что Бабак стал подозреваемым по уголовному делу.