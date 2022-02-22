МИД Беларуси «с уважением и пониманием» воспринял признание Россией ДНР и ЛНР

МИД Беларуси «с уважением и пониманием» воспринял решение России о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — отметили в министерстве.

«Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации», — добавили в МИД.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР во время телеобращения вечером 21 февраля.