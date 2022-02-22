Бывшую преподавательницу БГУ Татьяну Синицу арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Суд арестовал бывшую преподавательницу БГУ Татьяну Синицу на 15 суток по статье 19.11 КоАП (мелкое хулиганство), сообщил «Медиазоне» сын Синицы.

Бывшую преподавательницу факультета философии и социальных наук БГУ задержали 19 февраля.

«В субботу утром мне позвонила Таня и сообщила, что домой пришли крепкие мужчины и для профилактической беседы приглашают ее в РУВД. Теперь она на Окрестина», — рассказал муж Станислав.

Татьяну Синицу задерживали в ноябре 2020 года, тогда она получила штраф в размере 810 рублей. По словам сына преподавательницы Ильи, 10 декабря 2021 года ее уволили из БГУ за «многократное нарушение дисциплины».