Бывшую преподавательницу БГУ Татьяну Синицу арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве
Бывшую преподавательницу БГУ Татьяну Синицу арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве
22 февраля 2022, 11:41
 
 
 
 
 

Суд арестовал бывшую преподавательницу БГУ Татьяну Синицу на 15 суток по статье 19.11 КоАП (мелкое хулиганство), сообщил «Медиазоне» сын Синицы.

Бывшую преподавательницу факультета философии и социальных наук БГУ задержали 19 февраля.

«В субботу утром мне позвонила Таня и сообщила, что домой пришли крепкие мужчины и для профилактической беседы приглашают ее в РУВД. Теперь она на Окрестина», — рассказал муж Станислав.

Татьяну Синицу задерживали в ноябре 2020 года, тогда она получила штраф в размере 810 рублей. По словам сына преподавательницы Ильи, 10 декабря 2021 года ее уволили из БГУ за «многократное нарушение дисциплины».

     
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