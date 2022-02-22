Следователи возбудили уголовные дела за фейковые СМС о переносе даты референдума

Следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 191 УК (воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме) и части 1 статьи 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации) за СМС с ложной информацией о референдуме, сообщает СК.

По данным следствия, 21 февраля гражданам пришли сообщения о переносе даты референдума в связи с эпидемиологической обстановкой.

Ведомство сообщает, что неизвестные с «использованием ip-адресов различных иностранных государств» осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, от чьего имени распространили сообщения «тысячам граждан».