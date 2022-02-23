Банк БелВЭБ попал под санкции США, введенные против России после признания Путиным ЛНР и ДНР

Беларуский банк БелВЭБ попал под санкции Минфина США против России, введенные после признания Владимиром Путиным самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщается на сайте министерства.

Минфин внес в санкционный список госкорпорацию ВЭБ.РФ и «Промсвязьбанк» и 42 их дочерние компании, в том числе беларускую «дочку» Внешэкономбанка (ВЭБ) — БелВЭБ.

«Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и "Промсвязьбанк" больше не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах и будут отрезаны от финансовой системы США», — подчеркнули в министерстве.

Президент США Джозеф Байден объявил также о санкциях против российских финансовых институтов и членов семей высокопоставленных чиновников и силовиков.