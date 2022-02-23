КГК возбудил против основателей BYSOL и BY_Help уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности

Комитет государственного контроля возбудил уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) против основателей инициатив BYSOL и BY_Help Андрея Стрижака и Алексея Леончика, а также «иных лиц, принимавших участие в их финансировании», сообщила пресс-служба ведомства.

По версии КГК, организации собирали деньги для обеспечения своей «экстремистской деятельности».

«Денежные средства в их адрес перечислялись как на открытые за границей расчетные счета, так и криптокошельки, а впоследствии направлялись на деструктивные цели», — пишет ведомство.

В качестве примера КГК приводит перечисление денег для BYSOL и BY_Help неназванным индивидуальным предпринимателем и перечисление жителем Гомеля криптовалюты на криптокошелек BYSOL.

21 февраля КГК утверждал, что раскрыл данные граждан, которые переводили деньги в адрес фондов поддержки протестующих, а также тех, кто финансировал «незаконную протестную деятельность» через криптообменник.

Основатель BY_help Алексей Леончик прокомментировал сообщение КГК в своем фейсбуке: «Нет, не вскрыл. И не вскроет. Но вы можете и дальше рыть землю носом, уважаемые друзья из СК/КГБ/КГК и прочего. <...> Вам никогда не перерезать схемы поставки наших денег».

Сооснователь BYSOL Андрей Стрижак в комментарии изданию Zerkalo сказал, что, что «BYSOL в принципе не пользуется криптообменниками».

Тогда ведомство сообщало о том, что против пятерых беларусов возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Задержаны ли они, комитет не уточнил. Ущерб государству КГК оценил на сумму более 8 млн рублей.

12 апреля 2021 года против Стрижака и Леончика уже возбуждали дело по статье о финансировании экстремистской организации. По версии следствия, они «посредством иных лиц» передавали деньги медиаменеджеру Андрею Александрову и его девушке Ирине Злобиной, которые оплачивали штрафы протестующих и возмещали причиненный «их противоправными действиями» ущерб. Деятельность BYSOL, как писало ведомство, заключается в финансировании «стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности».

14 декабря МВД признало инициативы BYSOL и BY_Help «экстремистскими формированиями». Таковыми в Беларуси признаны уже 20 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», несколько анархистских-интернет ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL и другие.