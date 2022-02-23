Сотрудник RT Придыбайло рассказал, что против комика Славы Комиссаренко возбудили дело за клевету на Лукашенко
Сотрудник RT Придыбайло рассказал, что против комика Славы Комиссаренко возбудили дело за клевету на Лукашенко
23 февраля 2022, 17:34
 
 
 
 
 

Сотрудник RT Константин Придыбайло рассказал в своем телеграм-канале, что против юмориста Славы Комиссаренко возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко (статья 367 УК).

Ранее днем о деле против Комиссаренко написал провластный телеграм-канал «Желтые сливы»: «На него наконец действительно завели уголовное дело. Теперь всё по-настоящему». Официальной информации по делу нет.

В отрывке выступления стендапера «Желтые сливы» зацензурировали его слова «Сука, усатая ты кокетка». При этом матерные высказывания Комиссаренко остались нетронутыми.

В январе Комиссаренко во время выступления в Киеве рассказал, что его объявил в розыск КГБ, после чего он уехал из России в Киев.

По словам Комиссаренко, ему написал «человек, который связан с беларускими протестами» и предупредил, что комика собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь».

На своей странице в фейсбуке стендапер написал, что «уехал я, как оказалось не зря», так как сотрудники КГБ «звонили, писали ему смски».

«Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — написал Слава Комиссаренко.

После президентских выборов 2020 года Комиссаренко начал высказываться на политические темы в своих выступлениях. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что его родителей «[силовики] уже искали в Беларуси».

     
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