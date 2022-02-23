Сотрудник RT Придыбайло рассказал, что против комика Славы Комиссаренко возбудили дело за клевету на Лукашенко

Сотрудник RT Константин Придыбайло рассказал в своем телеграм-канале, что против юмориста Славы Комиссаренко возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко (статья 367 УК).

Ранее днем о деле против Комиссаренко написал провластный телеграм-канал «Желтые сливы»: «На него наконец действительно завели уголовное дело. Теперь всё по-настоящему». Официальной информации по делу нет.

В отрывке выступления стендапера «Желтые сливы» зацензурировали его слова «Сука, усатая ты кокетка». При этом матерные высказывания Комиссаренко остались нетронутыми.

В январе Комиссаренко во время выступления в Киеве рассказал, что его объявил в розыск КГБ, после чего он уехал из России в Киев.

По словам Комиссаренко, ему написал «человек, который связан с беларускими протестами» и предупредил, что комика собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь».

На своей странице в фейсбуке стендапер написал, что «уехал я, как оказалось не зря», так как сотрудники КГБ «звонили, писали ему смски».

«Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — написал Слава Комиссаренко.

После президентских выборов 2020 года Комиссаренко начал высказываться на политические темы в своих выступлениях. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что его родителей «[силовики] уже искали в Беларуси».