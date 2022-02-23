Силовики задержали витебского реаниматолога Владимира Мартова по статье о несанкционированном мероприятии

Силовики задержали бывшего врача витебской БСМП Владимира Мартова, сообщила журналистка Татьяна Матвеева со ссылкой на его жену.

По информации Матвеевой, это случилось 22 февраля на даче доктора под Лепелем. Теперь Мартов находится в лепельском ИВС, сегодня его должны осудить по административному делу.

«Известно, что обвиняют доктора в нарушении статьи 24.23 КоАП. Других подробностей нет. Елена сегодня поехала к мужу в Лепель, хотела передать ему лекарства. Он гипертоник, и эти лекарства необходимы ему постоянно. Но передать лекарства не позволили», — написала Матвеева.

В ИВС пообещали вызвать Мартову скорую в случае, если он станет чувствовать себя плохо, рассказала Матвеевой его жена.

Владимир Мартов раньше был заведующим отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. Он критиковал официальную статистику заболеваемости Минздрава. 3 апреля 2021 года больница не продлила с ним контракт.