Защитницу Алеся Пушкина и Игоря Банцера исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов за «непрофессионализм»

Защитницу художника Алеся Пушкина и музыканта Игоря Банцера Юлию Юргилевич исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов за то, что она «не профессионал», рассказала сама Юргилевич «Медиазоне».

«Сегодня меня исключили, даже сегодняшний день не дали доработать», — рассказала она и уточнила, что на сегодняшний день у нее «еще много незаконченных дел — и по делу Зельцера [тоже]».

Кроме Пушкина, которому вменяют реабилитацию нацизма (часть 3 статьи 130 УК) и надругательство над госсимволами (статья 370 УК), и Банцера, освободившегося в декабре 2021 года после 1,5 лет химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК), Юргилевич выступала также защитницей блогера Vadimati. Ему суд в Щучине назначил 3 года колонии по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволикой (статья 370 УК).