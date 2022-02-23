Zerkalo выложило запись разговора с депутатом Савиных в ответ на обвинения в копировании цитаты из его телеграм‑канала

Издание Zerkalo опубликовало запись отрывка разговора с депутатом Палаты Представителей Андреем Савиных, за который провластный телеграм-канал «Желтые сливы» раскритиковал депутата, а затем извинился перед ним и утверждал, что текст издания скопирован из телеграм-канала Савиных.

Материал Zerkalo.io вышел 22 февраля. В нем Савиных ответил на два вопроса о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вскоре после выхода комментария депутата на текст обратил внимание провластный телеграм-канал «Желтые сливы». Его авторы опубликовали пост, в котором поинтересовались «почему же депутат даёт интервью экстремистской агитке» и не считает ли Савиных, что на него не распространяется законодательство об экстремизме и он может «водить шашни с этими подонками».

Через два часа «Желтые сливы» опубликовали новый пост, в котором утверждали, что связались с Савиных, и что Zerkalo.io на самом деле просто скопировало пост из телеграм-канала депутата.

«По поводу "интервью" Андрея Савиных экстремистскому ресурсу Зеркало мы обратились за комментарием к депутату. Оказалось, что пропагандоны тупо спёрли текст, опубликованный в его телеграм-канале! Просто взяли текст и разбавили его нибыта своими вопросами, сделав вид, что это их интервью! Даже мы повелись, увы»., — написали авторы телеграм-канала, после чего назвали сотрудников Zerkalo «конченными мразями» и извинились перед депутатом.

В ответ редакция Zerkalo опубликовала два отрывка разговора с Савиных, заметив, что основной причиной для публикации послужили не утверждения телеграм-канала, а реакция коллег-журналистов.

«Редакция, разумеется, решила не реагировать на пустые обвинения от пропагандистов. Но вот вы читаете этот текст. Почему? Потому что, к нашему удивлению, в профессиональном сообществе начали интересоваться, был ли звонок. Некоторые коллеги начали готовить материалы на эту тему. Дабы пресечь любые кривотолки, нам, увы, приходится комментировать эту нелепую ситуацию», — написало Zerkalo.

В первом отрывке разговора, опубликованном изданием, человек с голосом похожим на голос Савиных, отвечает на вопросы журналистки. Текст его высказывания совпадает с одним из отрывков текста издания. Во второй записи журналистка перепроверяет цитату, после чего ее собеседник уточняет, в каком издании она работает.

— Вы у нас для какого пишете, я все забыл...

— Zerkalo.io

— А, Zerkalo! Все-все, я забыл просто, тут большое количество этих самых...

Издание отмечает, что не будет заказывать фоноскопическую экспертизу для удостоверения голоса, но добавляет, что читатели сами могут «убедиться в правдивости наших слов», посмотрев видео депутата в ютубе.

Запись в телеграм-канале Савиных появилась в 12:05, в то время как текст Zerkalo — в 16:31, однако пост депутата редактировался после публикации.

«В какое время Андрей Савиных это сделал, мы не знаем. Можем лишь предположить, что после первого критического сообщения в свой адрес в провластном телеграм-канале», — пишет Zerkalo.

Сам текст в сообщениях несколько отличается: третье предложение в канале Савиных короче — во фразе о «губительной зависимости от внешнего диктата одного гегемона» отсутствуют последние два слова. После второго вопроса издания тексты расходятся полностью.

Ранее Савиных давал комментарий для азербайджанского издания с таким же названием — «Зеркало».