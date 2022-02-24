«Желтые сливы» опубликовали видео с задержанным за призыв к уличному протесту против войны с Украиной

Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанным за комментарии с призывами выйти на улицы в знак протеста против войны с Украиной.

Задержанного, запись с которым опубликовал телеграм-канал, зовут Павел Копанев. Он рассказывает, что 24 февраля «разместил на одном из экстремистских телеграм-каналов комментарий, касающийся военных действий на Украине».

«В частности, призвал беларуских граждан выйти на улицы с целью декларации недовольства действиями правительств Беларуси и России в сложившейся ситуации. Осознаю, что призвал к несанкционированным массовым мероприятиям, которыми могли бы воспользоваться радикальные элементы с целью разжигания межнациональной вражды», — произносит он на видео.

Затем Копанев добавляет, что осознает «свою вину» и ручается «не повторять подобные действия в будущем».

К сообщению «Желтых слив» приглагаются два скриншота с комментариями пользователя с ником Paul. Первый из них: «Трэба выходхiць ужо сёньня, аморфнасьць прывядзе да зьнiшчэньня усяго!!!». Второй: «А выходить когда будем? Или будем сидеть, пока на бойню всех не отправят?».

Какое именно правонарушение вменяют Копаневу, не уточняется.