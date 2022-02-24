Россия начала «специальную военную операцию» против Украины

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» объявил о проведении «специальной военной операции» на территории Украины.

Он призвал украинских военных сложить оружие и предостерег третьи страны от вмешательства. «Кто бы ни пытался помешать нам, тем более создать угрозу для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и придет вам к таким последствиям, с которыми вы в своей истории никогда не сталкивались», — сказал он.

Корреспондент «Медиазоны» в Киеве слышал звук взрыва. Сообщения о взрывах поступают из Харькова, Краматорска, Мариуполя, Одессы, Днепра и других городов. Российские военные начали обстрел украинской территории вдоль линии соприкосновения на Донбассе. «Медиазона» ведет онлайн.