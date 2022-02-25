Сайты изданий «Хартия'97», «Радыё Рацыя» и независимого профсоюза «РЭП» признаны «экстремистскими материалами»

Суд признал сайты изданий «Хартия'97», «Радые Рацыя» и независимого профсоюза «РЭП» «экстремистскими материалами», сообщает Генпрокуратура.

Заявления о признании направила брестская прокуратура.

В Республиканский список экстремистских материалов эти сайты пока не внесены.

10 ноября 1997 года была оглашена декларация «Хартия’97», давшая название проекту. В ней озвучивалась проблема русификации и разрушение национальной культуры. Автором текста был философ Владимир Мацкевич. 16 июля 2022 года суд признал экстремистским телеграм-канал издания.

«Радые Рацыя» — польская радиостанция, основанная в 1998 году. Вещает на беларуском языке. 6 сентября 2021 года Мининформ заблокировал доступ к сайту.

Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности образовался в ноябре 1990 года. В феврале и июле 2021 силовики провели в минском офисе организации обыск.