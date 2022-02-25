Премьер‑министр Головченко назвал падение курса рубля «временной флуктуацией», нормальной для экономики

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал падение курса беларуского рубля после начала войны России против Украины — он назвал его «временной флуктуацией» и посчитал, что оснований принимать дополнительные меры регулирования нет, сообщает «Белта».

«Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники», — сказал премьер.

По его словам, в правительстве правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.

«Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз», — добавил он.

По мнению Головченко, поводов для беспокойства нет: «Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво».

На момент написания новости беларуские банки продают доллары по курсу 3 к 1 по отношению к рублю.