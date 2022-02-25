США рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь из‑за войны в Украине

Государственный департамент США по туризму рекомендует гражданам США покинуть территорию Беларуси и воздержаться от визитов в страну из-за войны в Украине, сообщает посольство США в Беларуси.

«Граждане США должны знать, что из-за продолжающихся военных действий России в Украине в регионе повышенная напряженность, ситуация непредсказуема, а работа минского аэропорта и беларуской сухопутной границы могут быть изменены без должного уведомления», — пишет ведомство.

Департамент также рекомендует гражданам США избегать публичных демонстраций и напоминает, что возможности посольства сильно ограничены из-за ограничений, наложенных Беларусью на количество сотрудников в посольстве.