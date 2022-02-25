«Желтые сливы» опубликовали видео с задержанным студентом, который рассказал своим одногруппникам о нежелании участвовать в войне против Украины

Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с задержанным студентом из Бреста Никитой Кардашем, который рассказал своим одногруппником о нежелании участвовать в войне против Украины.

На видео молодой человек монотонным голосом говорит о том, что рассказал среди своих одногруппников о нежелании участвовать в «заварухе», если «сюда придут российские войска».

«Среди одногруппников заявил, что если сюда придут российские войска и здесь начнется какая-то заваруха, я за этих уродов воевать не собираюсь. Я поеду в свои леса захаваюсь, спрячусь в леса, и буду сидеть и ******* [уничтожать] каждого москаля. Говорил, что Беларусь атакует погранслужбу Украины. Танки заходят на Украину со стороны Беларуси», — говорит Кардаш на видео.

В конце видео студент извинился преде «военнослужащими союзнических сил» и их семьями.

По какой статье задержан Кардаш, не уточняется.

24 февраля «Желтые сливы» опубликовали видео с задержанным за призыв к уличному протесту против войны с Украиной.