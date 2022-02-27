Сайт и мобильное приложение БелЖД не работают; хакеры утверждают, что взломали внутреннюю сеть организации

Сайт беларуских железных дорог rw.by и все его подразделы не открываются, обратили внимание читатели и сотрудники «Медиазоны». Также не работает мобильное приложение.

В поезде «Брест-Минск» при проверке билетов у пассажиров проводница записывает их данные на лист бумаги, сообщил «Медиазона» очевидец. Он предполагает, что причина в отказе аппаратуры. Работники поезда на вопрос о происходящем ответили: «Вся система вышла из строя».

По словам собеседника «Медиазоны», раньше такого не случалось. «Еще утром пассажиров с электронной регистрацией находили с помощью специальных телефонов в электронных списках, а сейчас почему-то этих телефонов и списков нет», — рассказал он.

Также не работает мобильное приложение БелЖД «БЧ Мой поезд», в котором пассажир может купить и хранить электронные билеты.

Очевидец уточняет, что проводница записывает ФИО и номер места пассажира. «Просто говорит: "Пассажиры, открывайте, пожалуйста, паспорта на странице, где по-русски ваша фамилия написана"», — приводит он слова проводника.

Днем 27 февраля анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» заявила о взломе компьютерной сети БелЖД. Хакеры писали, что таким образом рассчитывают «затормозить переброс оккупационных войск и дать украинцам больше времени на отражение нападения». По их утверждению, железная дорога перешла на ручной режим управления, что замедлит движение поездов без создания аварийной ситуации.

«Кибер-Партизаны» обещают держать внутреннюю сеть отключенной, пока российские войска «не покинут территорию РБ и участие военных сил Беларуси в фашистской агрессии не прекратится».

Обновлено в 21:40. Добавлена информация о комментарии работников поезда касательно происходящего.