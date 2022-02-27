Пассажиры международного автобуса «Киев — Минск» смогли вернуться в Беларусь спустя три дня после начала войны в Украине

Пассажиры автобуса «Киев — Минск», у которых не получилось пересечь украинскую границу 24 февраля, в день начала войны в Украине, уже находятся на территории Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Городская власть все эти три дня в режиме 24/7 сопровождала автобус. Были проблемы с прохождением границ, но они урегулированы, поэтому наши граждане добирались живые и здоровые домой», — рассказала заместительница председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

По ее словам, с пассажирским транспортом, который относится к Минску, такой ситуации больше не возникало — это единственный автобус, который 24 февраля находился на территории Украины.