Пять автобусов с беларускими туристами трое суток возвращались из Украины через Польшу

Пять автобусов с туристами, отдыхавшими во Львове, Трускавце и Буковеле, вернулись в Беларусь через Польшу, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Автобусы возвращались из Украины несколько суток — они выдвинулись из Буковеля утром 25 февраля. Один автобус пересек украино-польскую границу 26 февраля, остальные — утром 27 числа. Утром 28 февраля все автобусы уже двигались к Минску. Союз отмечает, что Польша открыла гуманитарный коридор для беларусов и пропускала их без шенген-виз.

Также уточняется, что из Львова, Трускавца и Буковеля туристов «практически эвакуировали», но осталось много обычных граждан. «Еще раз подчеркиваем, что одна из самых болезненных проблем сейчас — как вывезти белорусских граждан из Киева», — написали в Союзе.

27 февраля в Минск вернулся автобус из Киева, у которого не получилось пересечь украинскую границу 24 февраля, в день начала войны в Украине.