Международная шахматная федерация запретила проведение соревнований в Беларуси и России

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила проведение соревнований в Беларуси и России, а шахматисты из этих стран не смогут демонстрировать государственные флаги, сообщает chess24.

На экстренном заседании Совета ФИДЕ принято решение о запрете Беларуси и России проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия ФИДЕ. Также на соревнованиях не будут исполняться гимны этих стран, а шахматистам из Беларуси и России запретят демонстрировать госфлаг.

Также федерация расторгнет все спонсорские соглашения с компаниями из Беларуси и России либо контролируемые ими, которые находятся под санкциями.

ФИДЕ также заявила, что осуждает «любое публичное заявление любого члена шахматного сообщества, поддерживающее необоснованные военные действия». В нем говорится, что два российских гроссмейстера, Сергей Карякин и Сергей Шипов, должны будут предстать перед Комиссией по этике и дисциплине после противоречивых комментариев в интернете.

В ноябре 2021 года беларуские власти арестовали счет школы шахмат ФИДЕ в Беларуси. У основательницы школы Анастасии Сорокиной незадолго до этого прошел обыск, после которого она уехала из Беларуси. Она также была главой федерации шахмат Беларуси, но ушла с поста в мае 2021 года. После выборов 2020 года Сорокина подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы.

30 ноября во время внеочередной выборной конференции ОО «Белорусская федерация шахмат» делегаты избрали новым председателем организации начальника отдела кадров «Белавиа» и экс‑сотрудника службы безопасности Лукашенко Сергея Сычука.