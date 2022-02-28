МВД отчиталось о задержании пенсионерки за попытку сорвать погоны с милиционера на избирательном участке

Сотрудники МВД задержали 65-летнюю минчанку за то, что она попыталась сорвать погоны с милиционера на избирательном участке, сообщает ведомство. Против нее возбуждено уголовное дело.

«На одном из участков для голосования в Первомайском районе столицы 65-летняя женщина попыталась сорвать погон с охранявшего общественный порядок сотрудника милиции», — утверждает МВД.

Ведомство указывает, что это произошло около двух часов дня, а женщина прикрепила на куртку плакат с надписью «Нет войне». «Там она начала проявлять агрессию, подошла к милиционеру и пыталась сорвать погон», — пишет министерство.

В отношении минчанки возбудили уголовное дело о насилии в отношении милиционера (статья 364 УК).