«Минскэнерго» отказался от иска против журналистов Мартиновича и Скурко; «Минскводоканал» не имеет претензий после возмещения ущерба

В суде Заводского района Минска началось рассмотрение дела в отношении главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и начальника отдела рекламы Андрея Скурко, передает издание Sputnik. Их обвиняют в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 216 УК).

В начале процесса суд зачитал ходатайства от «Минскводоканала» и «Минскэнерго».

«Минскводоканал» попросил суд приобщить документы о том, что обвиняемые возместили иск. «Минскэнерго» заявил о том, что отказывается от иска. Суд удовлетворил это ходатайство и прекратил производство по гражданскому иску к обвиняемым.

После зачитывания обвинения начался допрос представителя «Минскводоканала», который сказал, что обвиняемые использовали помещение частной квартиры для предпринимательских целей и платили за коммунальные услуги как физлица, а не как ИП. По его словам, после погашения ущерба у «Минскводоканала» нет претензий по гражданскому иску.

Андрей Скурко сказал в суде, что будет выступать в конце судебного следствия и на вопрос о вине ответит тогда же. Егор Мартинович также на текущем этапе не готов сформулировать свою позицию, сообщил «Медиазоне» зритель из зала суда.

В суде объявлен перерыв до 2 марта.

По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они продолжали платить за коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических.

Своими действиями Скурко и Мартинович нанесли РУП «Минскэнерго» и КУП «Минскводоканал» ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

Вместе с Егором Мартиновичем и Андреем Скурко 8 июля силовики задержали главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера издания Ольгу Ракович. Через несколько дней ее выпустили из изолятора на Окрестина, а Андрея Дынько освободили под обязательство о явке.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК), но вскоре Мартиновича и Скурко поместили в СИЗО по делу о причинении имущественного ущерба. По этой же статье был подозреваемым Андрей Дынько. Ведется ли против него уголовное дело сейчас, неизвестно.

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