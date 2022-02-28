ЦИК: за изменения в конституции высказались 65,15% избирателей

За изменения в конституции Беларуси высказались 65,15% избирателей (4 440 813 человек), сообщает предварительные итоги референдума Центральная избирательная комиссия.

«За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 граждан, что составило 82,86% или 65,16% от внесенных в списки голосования», — рассказал на пресс-конференции председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Против проголосовали 10,07% избирателей (686 165 человек).

По данным ЦИК, всего участие в голосовании приняли 5 359 471 беларусов.

3 марта ЦИК объявит окончательные итоги.

Проект новой Конституции власти опубликовали в конце декабря. Основными изменениями стали отказ от нейтралитета, появление главы про Всебелорусское народное собрание и освобождение президента от ответственности за любые действия, совершенные на этом посту.

В день голосования стали появляться видео с очередями на участках и людьми, скандирующими «Нет войне!». Телеграм-канал «Списки Задержанных» опубликовал имена 525 человек, задержанных на акциях.

Обновлено в 10:20: добавлены слова председателя ЦИК о 82,86%.