МОК рекомендует не разрешать участие спортсменов из Беларуси и России в официальных соревнованиях

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие спортсменов из Беларуси и России, сообщается на сайте МОК.

Также комитет просит организаторов сделать все, чтобы ни один спортсмен или спортивный деятель из Беларуси и России не был допущен к участию под именем своей страны.

«Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны быть только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, МОК поддержал НОК Украины и объявил о создании фонда солидарности для гуманитарной помощи.