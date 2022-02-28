Против осужденной активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо‑Панасюк завели уголовное дело о злостном неповиновении

Против осужденной на 2 года колонии активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк завели уголовное дело о злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (статья 411 УК), сообщил ее муж в фейсбук.

Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима 9 июня. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

Администрация не раз составляла на нее рапорты за нарушение дисциплины. По словам ее мужа, четвертый раз был «будто бы за руки в карманах». 30 сентября активистку отправили в штрафной изолятор исправительной колонии №4 на 10 суток.