В суд направили дело «группы Автуховича», им вменяют 12 статей уголовного кодекса

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении «группы Автуховича», состояющую из 12 человек, сообщает Генпрокуратура

По сообщению ведомства, в зависимости от роли каждого члена группы им предъявлены обвинения по 12 статьям. Среди них:

создание преступной организации и участие в ней (части 1-3 статьи 285 УК);

покушение на захват государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК);

измена государству (часть 1 статьи 356 УК) инкриминирована только Николаю Автуховичу;

разжигание иной социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК);

призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

покушение на вовлечение в террористическую деятельность (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 290-2 УК);

акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, а также часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК);

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе приготовление к таким действиям (часть 3 и 4 статьи 295, а также часть 1 статьи 13 и часть 4 частьи 295 УК);

незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и границу Беларуси огнестрельного оружия, комплекта боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств (часть 3 статьи 333-1 УК);

незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК);

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК);

укрывательство тяжкого преступления (часть 1 статьи 405 УК).

По сообщению прокуратуры, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года члены группы приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Владелец Renault, пытаясь спасти свою машину, припаркованную вблизи горящего Audi, получил телесные повреждения.

В ноябре 2020 года Автухович и иные члены преступной организации на территории Гродненского района изготовили самодельное взрывное устройство, после чего в Гродно взорвали автомобиль Skoda Octavia, тоже принадлежавший милиционеру.

Тем самым Николай Автухович и члены его группы совершили акты терроризма «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти» и «воспрепятствования политической деятельности».

Дело «группы Автуховича» будет рассматривать Гродненский областной суд.