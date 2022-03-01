«Вясна» сообщила о более чем 60 задержаниях на антивоенных акциях 28 февраля

Правозащитникам известны имена как минимум 61 задержанного за участие в антивоенных акциях 28 февраля, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишет центр, 28 февраля в 18:00 на железнодорожном вокзале Минска и других городов Беларуси были анонсированы акции протеста против войны в Украине. Очевидцы сообщали, что силовики задерживали людей, выкрикивавших «Нет войне!».

Среди задержанных в этот день — экс-доцентка МГЛУ Наталья Дулина, уволенная в 2020 году за участие в послевыборном забастовочном движении.а