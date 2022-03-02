Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований беларуских и российских спортсменов
Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований беларуских и российских спортсменов
2 марта 2022, 10:57
 
 
 
 
 

Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований беларуских и российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Уточняется, что им запретят участвовать и в любых других мероприятиях. Исполком организации также обсудит отстранение двух национальных федераций от их членства в союзе не позднее очередного заседания, запланированного на 17 марта.

«Исполком считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность их участников на спортивных и неспортивных мероприятиях», — указано в сообщении.

     
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