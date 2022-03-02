МВД рассказало о задержаниях блокировщиков железных дорог и квалифицировало их действия как терроризм

Министерство внутренних дел рассказало об участившихся случаях блокировок железных дорог в разных регионах страны и задержании нескольких ответственных за них местных жителей — их действия ведомство расценивает как акт терроризма, следует из пресс-релиза МВД.

По версии МВД, призывы к блокированию дорог распространяли как оппозиционные политики (Светлана Тихановская и Павел Латушко), так и организации и объединения (BYPOL, «Буслы ляцяць») в знак протеста против войны в Украине. При этом, по мнению ведомства, своими действиями «они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране».

«Все они открыто призывают граждан к повреждению железнодорожных путей, средств организации движения, уничтожению подвижного состава. То есть ко всему тому, что приведет к техногенным и экологическим катастрофам, жертвам среди мирного населения», — пишет пресс-служба ведомства.

Всего с 28 февраля по 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей МВД отметило три факта уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей, ответственность за которые взяли на себя BYPOL и «Буслы ляцяць», пишет ведомство.

«Все эти действия квалифицированы как акты терроризма, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск», — добавляет МВД.

Кроме этого, министерство отчитывается о задержании двоих жителей Столбцов (мужа и жены) в ночь с 1 на 2 марта. Они, по версии ведомства, подожгли бревна на железнодорожных путях, чтобы помешать движению поездов.

«Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина все снимал на мобильный телефон с соответствующим комментарием, где открыто выражал свои террористические намерения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы», — добавляет МВД.

Также ведомство пишет о задержании 35-летнего мужчины в Жодино, однако не приводит подробностей.

«Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать любые противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой. С террористами не договариваются, их уничтожают», — завершает пресс-релиз МВД.

1 марта объединение беларуских экс-силовиков BYPOL писало о проведении «акций прямого действия» для повреждении участков железной дороги в знак протеста против войны в Украине и возможного участия Беларуси.

«Уничтожены путем поджога два шкафа управления СЦБ (устройство сигнализации, централизации и блокировки) на участках обслуживания Барановичского и Гомельского отделений БелЖД, чем была нарушена работа светофоров и стрелочных переводов и заблокировано движение на данных участках железной дороги. Также на участке обслуживания Могилевского отделения БелЖД проведено закорачивание рельсовых цепей», — указывалось в посте объединения.