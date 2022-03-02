EA Sports пообещали удалить беларуские команды из NHL 22 после отстранения Беларуси от соревнований IIHF

Компания EA Sports намерена удалить беларуские и российские команды из видеоигры NHL 22 после того, как Международная федерация хоккея отстранила национальные сборные и клубы из двух стран от участия в соревнованиях под эгидой IIHF. Об этом EA Sports сообщила в твиттере.

Удалить команды компания пообещала в течение следующих недель.

28 февраля Международная федерация хоккея отстранила национальные сборные и клубы из Беларуси и России от участия в соревнованиях под эгидой IIHF «до дальнейшего уведомления».

Россию также лишили права на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Мы решительно осуждаем использование военной силы и призываем разрешить конфликт дипломатическими средствами», — сказано в заявлении.