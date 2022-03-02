МИД Молдовы вызвал посла Беларуси из‑за военной карты, которую Лукашенко показал Совбезу

МИД Молдовы вызвал посла Беларуси из-за военной карты, которую показал Александр Лукашенко Совбезу, сообщается в телеграм-канале молдавского правительства.

У правительства Молдовы возникли вопросы к карте Беларуси, Украины и России, которую Лукашенко показал на заседании Совбеза 1 марта. Видео с Лукашенко у карты опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Прямо не поясняется, что на ней изображено. Верхняя ее часть подписана «Обстановка вокруг Республики Беларусь», а на самой карте стрелками изображены, возможно, пути вторжения российских войск в Украину с различных направлений.

Одна такая стрелка начинается в Черном море, проходит через Одессу и заканчивается на территории Молдовы. В связи с этим МИД Молдовы и вызвал к себе посла Беларуси.

«В ходе беседы с госсекретарем МИД Русланом Болбочаном посол Анатолий Калинин отметил, что речь идет о неверном представлении информации должностными лицами Минобороны Республики Беларусь. При этом госсекретарь подчеркнул необходимость публичного вмешательства со стороны Посольства Республики Беларусь, которое позволило бы бороться с распространяющимися в обществе заблуждениями», — написало министерство.