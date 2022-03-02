Евросоюз расширил экономические санкции против Беларуси из‑за войны в Украине

Евросоюз расширил экономические санкции против Беларуси из-за «вовлеченности Беларуси в военную агрессию России против Украины», сообщается в официальном журнале ЕС.

Расширенные санкции затронут торговлю товарами, используемыми для производства табачных изделий, минерального топлива, битуминозных веществ и газообразных углеводородных продуктов, продуктов из хлористого калия, продуктов из цемента, деревянных, железных, стальных и резиновых изделий.

Расширенный пакет санкций ограничивает и экспорт товаров, технологий двойного назначения и услуги, которые могут способствовать развитию военной, оборонительной и технологической сфер Беларуси.

За прошедшие полтора года Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Беларуси — в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне и декабре 2021 года. Всего в них вошли 183 человека, включая Александра Лукашенко, и 26 компаний, включая «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефть» и другие.