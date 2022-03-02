Суд в Минске приговорил к году колонии бездомного, которого десять раз арестовывали по статье о несанкционированном пикете

Суд Фрунзенского района Минска приговорил бездомного Александра Кутаса к одному году колонии общего режима за «неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий» (статья 342-2 УК, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Кутас — первый осужденный по этой статье в Беларуси. Суд также назначил ему принудительное лечение от алкоголизма.

За 2021 год бездомного наказывали административным арестом по статье о несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП) десять раз. Протоколы на него составляли за плакаты, на которых обычно был нарисован флаг БССР и написаны просьбы о помощи. Причиной одного из задержаний стал бело-красно-белый плакат с надписью: «Вярніце мне дзяцінства, юнацтва мне вярніце, і першае каханне. Дапамажыце забыць лагера і няхай жыве Народная Рэспубліка Беларусь».

В минском изоляторе на Окрестина Кутас отбыл как минимум 130 суток ареста, отмечают правозащитники.

В суде Кутас, находящийся под стражей с 1 декабря 2021 года, признал вину. При этом он утверждал, что сидел с плакатом не для того, чтобы «продемонстрировать свое отношение к чему-либо», а чтобы заработать денег.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что это не единственное уголовное дело по статье 342-2 УК. Такое же возбудили против неназванной 48-летней женщины, местонахождение которой на момент возбуждения дела было неизвестно.

Статья 342-2 УК начала действовать в июне 2021 года. Наказание по ней предусматривает арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В России аналогичную статью в УК, известную как «дадинскую» по имени активиста Ильдара Дадина, первого осужденного за неоднократные нарушения, ввели в июле 2014 года с максимальным наказанием до пяти лет колонии.