Суд приговорил журналиста Олега Груздиловича к 1,5 годам колонии за «грубое нарушение порядка»

Суд Советского района Минска приговорил к 1,5 годам колонии журналиста Олега Груздиловича, сотрудничавшего с «Радыё Свабода», сообщает «Наша Ніва». Такой же срок для него запрашивал прокурор.

Его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

По версии обвинения, как передают журналисты, Груздиловичу вменили то, что он участвовал в митинге, когда его уже лишили аккредитации МИДа как корреспондента иностранного СМИ. На допросе Груздилович не признал вины и сказал, что не принимал участие в акции, а был внештатным сотрудником газеты «Народная воля» и вел репортаж.

В качестве свидетеля в суде выступил главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич, который сказал, что Груздилович выполнял редакционное задание, его взяли в редакцию для освещения событий и никаких замечаний не имели.

Середич также похвалил Груздиловича как журналиста и человека, которого он знает уже 40 лет. Справку от редакции приобщили к материалам дела. Также к ним приобщили справку МИД Беларуси о том, что журналист был аккредитован в конце августа 2020 года.

Потерпевшим на процессе выступил «Минсктранс». Его представитель сказал в суде, что Груздилович причинил вред предприятию из-за остановки движения транспорта 16 августа, а также 11 и 18 октября. Ущерб «Минсктранс» оценил в 56 тысяч рублей.

Обвиняемого допрашивали по каждому эпизоду. Он ответил, что 16 августа имел аккредитацию и был в жилете с надписью «Пресса», а 11 и 18 октября работал как журналист «Народной воли».

23 декабря неизвестные в масках задержали журналиста у него дома. По словам жены, из квартиры исчез ноутбук и телефон Груздиловича, сам он не выходил на связь. Ранее тем же днем МВД признало «Радые Свабода» «экстремистским формированием».

16 июля Груздиловича задержали на 10 суток, а затем выпустили на свободу. Позже он рассказывал, что задержание было связано с уголовным делом о грубом нарушении порядка, по которому он проходил подозреваемым. Его жена рассказывала, что у журналиста изъяли технику и деньги.