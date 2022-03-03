Студента, который сфотографировал женщину с антивоенным плакатом на Октябрьской площади, арестовали на 15 суток

Суд Центрального района Минска арестовал студента БНТУ Никиту Антоневича на 15 суток по статье о неподчинении милиционеру (статья 24.3 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, силовики задержали Антоневича 1 марта на Октябрьской площади за то, что он сфотографировал Жанну Трофимец с плакатом «Остановите войну» и желто-голубыми шариками.

2 марта суд оштрафовал на 3040 рублей по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).