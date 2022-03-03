Шведская компания IKEA остановила работу в России и Беларуси. Соответствующее заявление появилось на ее сайте.

«Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении компании.

Компания помимо прочего объявила об остановке импорта и экспорта в и из России и Беларуси. IKEA отметила, что такое решение «напрямую влияет на 15 000 сотрудников» компании.

В 2021 году IKEA собиралась нарастить поставки товаров белорусского производства до 300 миллионов евро. В Беларуси нет магазинов IKEA, но есть несколько производств, где изготавливают комплектующие и полноценную мебель бренда.